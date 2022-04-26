Про це повідомили в “Укроборонпромі”.

Співробітника підприємства затримано за ймовірну причетність до ракетного удару. Слідство вважає, що він викрив підрозділ безпеки заводу. Після завданої атаки інженер розповів про наслідки російській стороні.

Також затримано ще одного коригувальника вогню по заводах “Укроборонпрому”. Ним виявився колишній співробітник. Підставою так вважати стали повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства концерну. Чоловік надавав координати російським військовим для завдання ракетних ударів по заводу. Після атак він корегував вогонь надалі.

“Укроборонпром” самостійно звернувся до СБУ і попросив розслідувати справу з підриву обороноздатності України.