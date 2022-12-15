Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, колаборанткою виявилась колишня очільниця створеного окупантами “Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации”.

Зрадниця збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації. Відтак, отримані персональні відомості громадян російські загарбники використовували для фальсифікації результатів фейкового плебісциту.

Після звільнення Харківської області колаборантка намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але правоохоронці викрили її й затримали.

За даними слідства, фігуранткою є місцева мешканка, яка після захоплення частини регіону підтримала російських окупантів й добровільно вступила до окупаційних органів. У лавах агресора вона активно підшукувала однодумців, яких намагалась залучити до співпраці з РФ. За це пропонувала посади, російські зарплати й лояльність з боку окупаційної влади.