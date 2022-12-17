У Миколаївській області правоохоронці затримали зрадника, який передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, який добровільно обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями.

Відтак, перебуваючи на “посаді”, колаборант допомагав росіянам в укріпленні позицій, зокрема передавав викрадене майно місцевих мешканців на потреби російських загарбників.

За даними слідства, місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків ворожих угруповань.

Також було встановлено, що він особисто передавав транспортні запчастини загарбникам для облаштування казарм та ремонту російської військової техніки. Крім цього, він організував постачання питної води й продуктів харчування до пунктів тимчасової дислокації військ РФ.

Після звільнення району зрадник намагався переховуватися й уникнути правосуддя, проте правоохоронці встановили місце перебування колаборанта й затримали його.