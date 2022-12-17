Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисником виявився місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, який добровільно обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями.
Відтак, перебуваючи на “посаді”, колаборант допомагав росіянам в укріпленні позицій, зокрема передавав викрадене майно місцевих мешканців на потреби російських загарбників.
За даними слідства, місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків ворожих угруповань.
Також було встановлено, що він особисто передавав транспортні запчастини загарбникам для облаштування казарм та ремонту російської військової техніки. Крім цього, він організував постачання питної води й продуктів харчування до пунктів тимчасової дислокації військ РФ.
Після звільнення району зрадник намагався переховуватися й уникнути правосуддя, проте правоохоронці встановили місце перебування колаборанта й затримали його.
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