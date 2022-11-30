У Херсонській області затримано колаборантку, яка допомагала росіянам під час окупації. Вона намагалася втекти з України, але СБУ викрила її.

Про це повідомили у Telegram-каналі СБУ.

Жінку затримали у межах контрдиверсійних заходів СБУ. Вона активно співпрацювала з окупаційною владою під час тимчасового захоплення Берислава.

Жінка передавала ворогу переліки учасників АТО та інших громадян, які могли чинити спротив російським військовим. Окупанти, своєю чергою, використовували отриману інформацію для проведення “облав” на помешкання містян. Також вони займалися викраденням людей та вимагали з них “зізнання” у сфабрикованих справах. Жертвам погрожували тортурами й вбивством.

Крім того, колаборантка допомагала росіянам орієнтуватися на місцевості. Вона підказувала найкоротші шляхи до інших населених пунктів району для їх подальшого захоплення.

За сприянням жінки російські окупанти грабували оселі українців, які перебували на підконтрольній українській території. Вона добровільно запропонувала три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування ворожої зброї.

Після втечі росіян колаборантка намагалася втекти зі звільненої території. Її своєчасно затримали у Вінницькій області поруч з одним з об’єктів критичної інфраструктури.

Під час обшуку в її телефоні знайдено листування з представниками окупаційного органу.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.