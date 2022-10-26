Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області СБУ встановила місцеперебування та затримала ще одну ворожу поплічницю.

Зазначається, що вона добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву “пошту”. Невдовзі колаборантка обікрала одне з міських відділень Укрпошти, передавши агресорам майже 2 мільйони гривень, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної РФ поштової мережі у містах Балаклія та Ізюм.

“За даними слідства, поплічницею окупантів виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу акціонерного товариства поштового зв’язку. На початку повномасштабного вторгнення вона «підтримала» загарбників, за що отримала від них «посаду» у новостворених окупаційних органах”, — йдеться в повідомленні.

Колаборантка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області. Саме від них планувала отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також вона закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога та передавати на баланс РФ державне майно Укрпошти.

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Наразі затриманій повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.