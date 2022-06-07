Колишній бойовик "ДНР" планував влаштуватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ. Його затримала контррозвідка Служби безпеки України.

Про це повідомила СБУ у Facebook.

Уродженець Донецької області склав присягу на вірність так званій “ДНР” у 2019 році. Протягом року він проходив службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

Він потрапив до України транзитом через Росію. Наприкінці 2021 року добровільно звернувся до ЗСУ, щоб почати служити. Ексбойовик мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира.

Служба безпеки України викрила його особу та запобігла проникненню до ЗСУ. Підозрюваного перевіряють стосовно справжньої мети проходження служби в Україні. Зокрема відстежують його зв’язки з так званою “ДНР” та ймовірність його співпраці з ними.

Чоловіка затримано. СБУ повідомила йому про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації та участі в діяльності незаконного збройного формування.