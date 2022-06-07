Про це повідомила СБУ у Facebook.
Уродженець Донецької області склав присягу на вірність так званій “ДНР” у 2019 році. Протягом року він проходив службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.
Він потрапив до України транзитом через Росію. Наприкінці 2021 року добровільно звернувся до ЗСУ, щоб почати служити. Ексбойовик мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира.
Служба безпеки України викрила його особу та запобігла проникненню до ЗСУ. Підозрюваного перевіряють стосовно справжньої мети проходження служби в Україні. Зокрема відстежують його зв’язки з так званою “ДНР” та ймовірність його співпраці з ними.
Чоловіка затримано. СБУ повідомила йому про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації та участі в діяльності незаконного збройного формування.
- Нагадаємо, у Харківській області затримали державного зрадника, який здавав позиції українських військових. Він виявився проросійським “козаком”.
- У Житомирській області затримали російського агента. Він “зливав” інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.