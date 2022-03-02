Про це повідомляє пресслужба СБУ в Івано-Франківській області.
Служба безпеки разом із поліціянтами та спеціалізованою прокуратурою затримала чоловіка, який допоміг російським загарбникам навести вогонь на Івано-Франківський аеропорт.
За даними правоохоронців, чоловік прибув на Прикарпаття 22 лютого та заселився в один із мотелів міста, який знаходиться поруч з аеропортом.
Наступного дня, 23 лютого, затриманий передав Росії інформацію про точне місцезнаходження військового об’єкту.
24 лютого, як відомо, Росія завдала удар по аеродрому Івано-Франківська, зруйнувавши інфраструктуру.
Після цього коректувальник доповів загарбникам про результат обстрілу.
Диверсанта вдалось затримати на гарячому, коли він намагався здійснити черговий злочин, спрямований на зниження обороноздатності України.
Зазначається, що злочинцем виявився громадянин України. Відтак затриманому загрожує до 15 років ув’язнення за державну зраду.
- Нагадаємо, Служба безпеки України звернулася до українців з проханням не читати інформацію щодо ситуації в державі на окремих Telegram-каналах, адже вони координуються з країни-агресора.
- Також українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.
- Раніше стало відомо, що 28 лютого, затримано або вбито щонайменше 14 ворожих агентів.