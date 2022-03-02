Служба безпеки України затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Івано-Франківській області.

Служба безпеки разом із поліціянтами та спеціалізованою прокуратурою затримала чоловіка, який допоміг російським загарбникам навести вогонь на Івано-Франківський аеропорт.

За даними правоохоронців, чоловік прибув на Прикарпаття 22 лютого та заселився в один із мотелів міста, який знаходиться поруч з аеропортом.

Наступного дня, 23 лютого, затриманий передав Росії інформацію про точне місцезнаходження військового об’єкту.

24 лютого, як відомо, Росія завдала удар по аеродрому Івано-Франківська, зруйнувавши інфраструктуру.

Після цього коректувальник доповів загарбникам про результат обстрілу.

Диверсанта вдалось затримати на гарячому, коли він намагався здійснити черговий злочин, спрямований на зниження обороноздатності України.

Зазначається, що злочинцем виявився громадянин України. Відтак затриманому загрожує до 15 років ув’язнення за державну зраду.