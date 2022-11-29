Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Запорізькій області коригувальника, який наводив російські ракети для повторних ударів по інфраструктурних об'єктах області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Затримання відбулося у межах проведення контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запорізької області.

Зловмисник коригував прицільні ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі регіону.

Насамперед він надавав дані росіянам про розташування об’єктів енергетики та інші споруди життєзабезпечення.

Як з’ясували правоохоронці, після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків “прильотів” та передачі ворогу відповідних даних.

Окупантам ця інформація була необхідна аби й надалі завдавати ударів по Запорізькій області.

Крім цього затриманий приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру.

Зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, зокрема через Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова.

Саме там він у коментарях підтримував дії окупантів та викладав закриті відомості про українські об’єкти у вигляді “помічених” електронних карт.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження і затримали зловмисника.

За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України.

У поле зору окупантів потрапив через свою проросійські дописи у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво.

За це пообіцяли гроші та “посаду” у разі захоплення регіону.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами прихованого листування з російським куратором.

Затриманому повідомлено про підозру.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.