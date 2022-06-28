Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Днями контррозвідники Служби безпеки викрили та затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли Яворівського полігону у Львівській області.
За даними оперативників, інформацію росіянам передавав колишній співробітник КДБ. Точні локації з позначками на карті, для завдання ракетних ударів, він надсилав ворогу через прихований чат у Telegram-каналі.
Унаслідок ракетних обстрілів Яворівського полігону загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 отримали поранення.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ – державна зрада та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави.
Також ворожого агента затримано у Донецькій області. Затриманий збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ поблизу Бахмута. Встановлено, що зрадника росіяни завербували у червні цього року.
Отримані дані він передавав ворогу через заздалегідь обумовлені канали закритого зв’язку.
Окрім цього, ще одного ворожого агента контррозвідники СБУ затримали у Києві. Він був коригувальником ракетних обстрілів столиці.
Після обстрілів він розповідав про їх наслідки своєму куратору. Також він надсилав окупантам фотозвіти з місць влучання ракети. Зокрема агент надав росіянам дані для обстрілу стратегічно важливого оборонного заводу.
Зрадником виявився працівник одного з машинобудівних підприємств. Він підтримував РФ у розмовах з колегами та заперечував злочини росіян проти українців.
У затриманого виявлено мобільні телефони з доказами злочинних дій, вогнепальну зброю та електронні флеш-носії зі службовою документацією.
Також в СБУ повідомили, що у Запорізькій області, завдяки матеріалам контррозвідки Служби безпеки, до 15-ти років було ув’язнено бойовика так званої “ДНР”, який воював проти України з початку повномасштабного вторгнення РФ.
- Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), яка повинна була допомагати російським армійцям окупувати Україну.
- Також повідомлялось, що у столиці затримано двох українців із фото залізничної інфраструктури Києва.
- Раніше Служба безпеки України викрила на співпраці з російськими загарбниками одного з керівників “Укренерго”. А також затримала агента РФ, який повідомляв про позиції ЗСУ у Бахмуті.