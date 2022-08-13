Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зазначається, що завдяки контррозвідці СБУ вдалось запобігти витоку інформації до російських окупантів щодо розташування Сил оборони столиці.
Співробітники СБУ затримали 35-річну киянку, яка працювала на державу-агресора.
Жінка, яка має антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва.
Зібрані фото- та відеоматеріали разом з координатами затримана передавала окупантам через спеціальний закритий Telegram-канал.
Контррозвідники затримали жінку, коли вона намагалась передати чергові зібрані дані про дислокацію українських військових однієї з військових частин Києва.
“Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу”, – повідомили в СБУ.
- Правоохоронці нейтралізували російських диверсантів і передали ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті.
- Правоохоронці припинили діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвідувальні дані про дислокацію та переміщення українських військових на сході України.