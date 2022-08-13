У столиці України затримали 35-річні місцеву мешканку, яка збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що завдяки контррозвідці СБУ вдалось запобігти витоку інформації до російських окупантів щодо розташування Сил оборони столиці.

Співробітники СБУ затримали 35-річну киянку, яка працювала на державу-агресора.

Жінка, яка має антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва.

Зібрані фото- та відеоматеріали разом з координатами затримана передавала окупантам через спеціальний закритий Telegram-канал.

Контррозвідники затримали жінку, коли вона намагалась передати чергові зібрані дані про дислокацію українських військових однієї з військових частин Києва.

“Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу”, – повідомили в СБУ.