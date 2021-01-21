У четвер, 21 січня, Служба безпеки України затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства “АК “Київводоканал”.

Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у місті Києві.

Відомо, що посадовець вимагав 38,2 тисячі доларів від представника комерційної структури. За ці гроші він обіцяв погодити дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на ділянках, які обслуговує “Київводоканал”.

Затримання відбулося у службовому кабінеті під час отримання 14,7 тисячі доларів. Перед цим затриманий отримав аванс у розмірі 9,1 тисячі доларів.

“У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове слідство.

Водночас у “Київводоканалі” заявили, що співробітники СБУ не пред’явили посвідчення та документ, який дає право проводити слідчі дії. Тож служба безпеки компанії відмовила їм у доступі на територію головного офісу. Після цього представники СБУ виламали двері та розбили скло.

Керівництво готове співпрацювати з СБУ. Деталей у підприємстві не надали, оскільки триває слідство.