Про це сповістив Президент України Володимир Зеленський в Instagram.
Як відомо, Віктор Медвечук, що підозрюється у держзраді, певний час був під домашнім арештом в одному зі своїх маєтків. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Медвечук “зник”, після чого його почали розшукувати як у межах країни, так і поза ними.
“Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом”, – зазначив Зеленський.
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