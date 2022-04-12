Про це сповістив Президент України Володимир Зеленський в Instagram.

Як відомо, Віктор Медвечук, що підозрюється у держзраді, певний час був під домашнім арештом в одному зі своїх маєтків. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Медвечук “зник”, після чого його почали розшукувати як у межах країни, так і поза ними.