У Києві затримано антиукраїнського релігійного блогера. Він поширював прокремлівські наративи та був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

Джерело: Служба безпеки України.

Підозрюваний ще організовував замовні “акції протесту”. Ним виявився заступник керівника проросійської організації “Единое отечество” та учасник релігійно-політичної організації РПЦ “Союз православних братств України”.

Під час провокацій у Києво-Печерській Лаврі фігурант підбурював людей до масових заворушень. Чоловік давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Свої наративи він поширював на YouTube-каналі “Святая Русь”, який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Фігурант підтримав агресивну війну і політику вищого військово-політичного керівництва РФ. Зокрема встановлено, що він виправдовував захоплення українських територій.

Слідчі СБУ провели обшуки за адресою проживання. У зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. У нього було вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.