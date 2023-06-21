Служба безпеки України затримала посадовця регіонального "Укренерго", який співпрацював з ФСБ РФ і готував нові удари по електропідстанціях у п'яти областях України.

Джерело: СБУ

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України.

За вказівкою окупантів, затриманий збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, він повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

Такі розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.

Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії “Укренерго”, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.

Як вдалось встановити, спецслужба РФ завербувала його ще задовго до початку повномасштабного російського вторгнення і перевела у так званий “сплячий режим”.

Водночас після 24 лютого 2022 року окупанти почали використовувати свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через зв’язкового, який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.