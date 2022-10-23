Співробітники Служби безпеки України затримали президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта. Їм оголосили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Затримання відбулося в межах кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку “Мотор Січ” товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Зазначається, що до злочину причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками РФ “Ростех”, яка є одним із головних виробників озброєнь для окупантів. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання партій українських авіадвигунів росіянам.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів Мі-8АМТШ-ВН “Сапсан”, КА-52 “Алігатор”, а також Мі-28Н “Нічний мисливець”.

Ці зразки військові РФ масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну, що підтверджено фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів ЗСУ.

Організатори “схеми” використовували підконтрольні комерційні структури у країнах Близького Сходу, Європи й Східної Азії. Саме ці компанії відправляли техніку українському виробнику нібито “для потреб закордонної сторони”.