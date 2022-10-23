Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Затримання відбулося в межах кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку “Мотор Січ” товарів військового призначення для російської штурмової авіації.
Зазначається, що до злочину причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками РФ “Ростех”, яка є одним із головних виробників озброєнь для окупантів. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання партій українських авіадвигунів росіянам.
Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів Мі-8АМТШ-ВН “Сапсан”, КА-52 “Алігатор”, а також Мі-28Н “Нічний мисливець”.
Ці зразки військові РФ масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну, що підтверджено фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів ЗСУ.
Організатори “схеми” використовували підконтрольні комерційні структури у країнах Близького Сходу, Європи й Східної Азії. Саме ці компанії відправляли техніку українському виробнику нібито “для потреб закордонної сторони”.
“Проте після одержання військової продукції “посередники” переправляли її до Росії. Також ворог використовував іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин”, — йдеться в повідомленні.
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