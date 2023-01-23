Про це повідомила СБУ.
Агент російського ФСБ отримав завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації. Отримані відомості він мав передавати росіянам. Для цього планувалося використовувати закриті канали зв’язку з заздалегідь відпрацьованими умовними символами.
Проте співробітники СБУ викрили агента у межах багатоетапної спецоперації. Силовики задокументували його злочинні дії і затримали біля адміністративної будівлі місцевої ОВА.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець обласного центру. Його завербувало ФСБ перед початком повномасштабного вторгнення. Він погодився на співпрацю з росіянами через свої прокремлівські погляди та грошову винагороду.
Поплічник ворога розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону після 24 лютого. Вказівки він отримував він російської спецслужби. Для цього об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ.
Місцевий мешканець збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин.
Росіяни розраховувались за його “послуги” криптовалютою, аби убезпечити особу поплічника від розкриття.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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