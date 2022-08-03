Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровської області. Він також приховано збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України й Тероборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості зловмисник передавав представнику спецслужб РФ через закриті канали зв’язку. У своїх “доповідях” він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото та відео.

Росіяни використовували цю інформацію для планування диверсій та масованих артобстрілів по інфраструктурі.

За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Після початку повномасштабної агресії РФ його завербував кадровий співробітник ФСБ, отримавши “пропозицію” про співпрацю через месенджер.

У затриманого виявили засоби зв’язку з доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.