Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості зловмисник передавав представнику спецслужб РФ через закриті канали зв’язку. У своїх “доповідях” він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото та відео.

Росіяни використовували цю інформацію для планування диверсій та масованих артобстрілів по інфраструктурі.

За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Після початку повномасштабної агресії РФ його завербував кадровий співробітник ФСБ, отримавши “пропозицію” про співпрацю через месенджер.

У затриманого виявили засоби зв’язку з доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.