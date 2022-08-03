Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості зловмисник передавав представнику спецслужб РФ через закриті канали зв’язку. У своїх “доповідях” він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото та відео.
Росіяни використовували цю інформацію для планування диверсій та масованих артобстрілів по інфраструктурі.
За даними слідства, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Після початку повномасштабної агресії РФ його завербував кадровий співробітник ФСБ, отримавши “пропозицію” про співпрацю через месенджер.
У затриманого виявили засоби зв’язку з доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.
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