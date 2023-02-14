СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані та прагнув вступити до лав ЗС РФ

У Слов'янську затримано російського агента, який збирав для РФ розвідувальні дані. Затриманий прагнув вступити до лав російських військ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зі спецслужбою росіян чоловік почав добровільно співпрацювати восени минулого року. Він погодився з ідеологічних мотивів.

Також він планував вступити до лав терористичної організації “ДНР”. За даними Офісу генпрокурора, у нього знайшли чернетку заяви з проханням зарахувати його до лав “народної міліції ДНР”, аби звільнити Донеччину “від нацистів”.

Агент активно допомагав розвідувати місця розташування й маршрути переміщення ЗСУ. Поплічник передавав “кураторам” локації цивільних й критичної інфраструктури поблизу лінії фронту. Отриману інформацію росіяни використовували для завдання масованих ракетно-артилерійських ударів й підготовки диверсій.

“Для збору розвідданих він здійснював приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото- і відеофіксації”, – написали в СБУ. Він надсилав дані “кураторам” через одну із заборонених в Україні соціальних мереж. Зокрема координати місць дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ у місті. За місцем проживання чоловіка провели обшуки. За результатами виявлено мобільний телефон та докази листування із ворогом. Чоловіку оголошено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.