Співробітники Служби безпеки України затримали двох агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона. Російськими поплічниками виявилися місцеві жителі.

Про це повідомила СБУ.

Агенти ФСБ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Вони передавали росіянам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні, зокрема координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств.

Російські військові мали намір використати інформацію для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах. Обох агентів викрито та затримано на спробах передачі розвідданих загарбникам. Одного з них затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

Місцевих жителів завербували після початку повномасштабного вторгнення. Обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області з псевдонімом “Буба Касторський”. Від нього місцеві жителі отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України.

Для передачі інформації та комунікації використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал. У поплічників під час обшуків знайшли смартфони із доказами законспірованого листування з представником ФСБ.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Покарання може сягати до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.