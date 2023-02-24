Служба безпеки України знешкодила агентуру ФСБ, яка "наводила" російські ракети на лікарні у південних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час оперативних дій затримано 6-х російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України у південних областях.

Один із затриманих маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера.

Зокрема під приводом доставки допомоги на фронт він прибув на позиції ЗСУ, де і збирав розвіддані на користь російських окупантів.

Крім того, затримані об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, зокрема місцевих лікарень.

Отримані від зловмисників дані росіяни використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Встановлено, що саме за “наводкою” затриманих російські загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України.

За кожне успішно виконане вороже завдання поплічники агресора отримували від своїх кураторів грошову винагороду. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроб визначення точних геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів.

За даними слідства, зрадниками виявились шестеро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ.

У разі захоплення південних регіонів України загарбники “гарантували” своїм поплічникам “посади” в окупаційних адміністраціях.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони із доказами злочинних дій та банківські картки, на які надходила “винагорода” від агресора.

На даний час слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Суд обрав міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання – 15 років або довічне позбавлення волі.