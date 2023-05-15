СБУ затримала російських агентів, які збирали дані про українських військових у Харківській області

Про це повідомила СБУ.
Чоловік і жінка з Вовчанська приховано збирали дані про ЗСУ. Їх цікавила інформація про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.
Ще поплічники ворога фіксували наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини. Отриману інформацію вони передавали своєму родичу, який проживає в Росії.
Росіяни використовували розвіддані для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.
Слідчі СБУ встановили місцезнаходження та затримали обох зловмисників. Їх було викрито під час виконання ними ворожого завдання. У підозрюваних виявили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ворогом.
Нині фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою.
- Служба безпеки України оголосила про підозру російському військовому, який під час окупації Балаклії (Харківська область) обіймав посаду “коменданта” та катував місцевих мешканців.
- За матеріалами СБУ суд призначив 8 років позбавлення волі охоронцю російської катівні, яка діяла під час тимчасової окупації Херсона.