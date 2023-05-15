СБУ затримала російських агентів, які збирали дані про українських військових у Харківській області

Про це повідомила СБУ.

Чоловік і жінка з Вовчанська приховано збирали дані про ЗСУ. Їх цікавила інформація про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Ще поплічники ворога фіксували наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини. Отриману інформацію вони передавали своєму родичу, який проживає в Росії.

Росіяни використовували розвіддані для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

Слідчі СБУ встановили місцезнаходження та затримали обох зловмисників. Їх було викрито під час виконання ними ворожого завдання. У підозрюваних виявили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ворогом.