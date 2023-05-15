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СБУ затримала російських агентів, які збирали дані про українських військових у Харківській області

Слідчі Служби безпеки України викрили двох російських агентів, які збирали дані про переміщення українських військових у Харківській області. Інформатори знайомі між собою.

Понеділок, 15 травня 2023, 11:58
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Про це повідомила СБУ.

Чоловік і жінка з Вовчанська приховано збирали дані про ЗСУ. Їх цікавила інформація про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Ще поплічники ворога фіксували наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини. Отриману інформацію вони передавали своєму родичу, який проживає в Росії.

Фото: Служба безпеки України

Росіяни використовували розвіддані для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

Слідчі СБУ встановили місцезнаходження та затримали обох зловмисників. Їх було викрито під час виконання ними ворожого завдання. У підозрюваних виявили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ворогом.

Фото: Служба безпеки України

Нині фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою.

Теги: СБУ, Служба безпеки України, співпраця з окупантами, співпраця з Росією, співпраця з росіянами, Харківська область

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