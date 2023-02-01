У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

Зазначено, що співробітники Служби безпеки України викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії.

Встановлено, що фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

Крім цього, зловмисник готував “звіти” для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці. Для цього їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів.

“Отримані відомості ворожий агент передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони РФ. Про одержані дані російський посадовець інформував представників воєнної розвідки країни-агресора”, – коментують у пресслужбі.

Також додається, що під час обшуків у затриманого виявлено засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність. Нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наголошено, що контррозвідка Служби безпеки запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури “Укроборонпрому”.