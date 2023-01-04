Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Колаборантом виявився мешканець Херсона. Під час тимчасової окупації міста він підтримав росіян та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
В обмін на це окупанти запропонували йому “посаду” у створеному росіянами “управлении МВД по городу Херсону”.
В окупаційній установі колаборант добровільно погодився стати членом “отдельного батальона патрульно-постовой службы” РФ.
Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка.
Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких росіяни облаштували місцеві окупаційні органи.
Також затриманий брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.
Під час таких “нальотів” здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень.
Після звільнення Херсона зловмисник хотів “загубитись” у місті, аби уникнути правосуддя.
Втім, співробітникам СБУ вдалося його викрити та затримати.
У колаборанта виявили “посвідчення” фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.
- Працівники Служби безпеки України затримали в Херсоні ексочільницю так званої “філії російської залізниці”, яка допомагала “перекидати” в Україну військові ешелони росіян.
- Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла “з повинною” до правоохоронців.