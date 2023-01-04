Служба безпеки України викрила ще одного поплічника росіян у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Затриманий працював пліч-о-пліч з окупантами та займався затриманням українських патріотів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Колаборантом виявився мешканець Херсона. Під час тимчасової окупації міста він підтримав росіян та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

В обмін на це окупанти запропонували йому “посаду” у створеному росіянами “управлении МВД по городу Херсону”.

В окупаційній установі колаборант добровільно погодився стати членом “отдельного батальона патрульно-постовой службы” РФ.

Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка.

Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких росіяни облаштували місцеві окупаційні органи.

Також затриманий брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

Під час таких “нальотів” здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень.

Після звільнення Херсона зловмисник хотів “загубитись” у місті, аби уникнути правосуддя.

Втім, співробітникам СБУ вдалося його викрити та затримати.

У колаборанта виявили “посвідчення” фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.