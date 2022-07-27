У Рівненській області працівники Служби безпеки України затримали ворожого інформатора, який передав дані про українських захисників білоруським правоохоронцям.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

Слідчі викрили зловмисника, який “злив” інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили та техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної частини України. Громадян Білорусі особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

Як встановили та документували у СБУ, інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону. Наразі перевіряється інформація про інші “візити” чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

Наразі злочинцю повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком від 5 до 8 років.