Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.
Слідчі викрили зловмисника, який “злив” інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили та техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної частини України. Громадян Білорусі особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.
Як встановили та документували у СБУ, інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону. Наразі перевіряється інформація про інші “візити” чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.
Наразі злочинцю повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком від 5 до 8 років.
- Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, влада Республіки Білорусь відкриває кордони для контрабанди товарів, які знаходяться під санкціями.
- Раніше повідомлялося, що російські та білоруські спецслужби намагаються вербувати чиновників у Латвії. Вони розшукують агентів поблизу східного кордону та там, де дислокуються сили НАТО.
- Президент США Джо Байден продовжив на один рік національну надзвичайну ситуацію через загрозу безпеці та зовнішній політиці держави з боку Білорусі. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму та тривалі зловживання, спрямовані на придушення демократії та здійснення прав людини та основних свобод.