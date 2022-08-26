Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
У результаті слідчо-оперативних дій колишньому тимчасовому виконавцю обов’язків начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого повідомлено про підозру у державній зраді.
Зазначається, що затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.
ДОВІДКА. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого — державний вищий навчальний заклад, розташований у Харкові.
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