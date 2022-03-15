Служба безпеки України затримала зловмисника, який забезпечував російським військовим до тисячі мобільних дзвінків в Україні на день.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.

Відомо, що зловмисник анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні. Також розсилав українським військовим та державним службовцям повідомлення із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів. Водночас передавав команди й вказівки передовим групам російських військових.

Як зазначають у СБУ, за один день через цього нього проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Наразі чоловіку оголошено про підозру.