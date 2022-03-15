Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.
Відомо, що зловмисник анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні. Також розсилав українським військовим та державним службовцям повідомлення із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів. Водночас передавав команди й вказівки передовим групам російських військових.
Як зазначають у СБУ, за один день через цього нього проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Наразі чоловіку оголошено про підозру.
- Нагадаємо, що раніше українські оператори мобільного зв’язку відключили доступ до своїх мереж особам з російськими номерами.
- Також російські загарбники в Тростянці, що на Сумщині, заганяють місцевих мешканців у фейкові “зелені коридори” та відбирають мобільні телефони, аби створити “живі” щити.