Співробітники Служби безпеки України викрили зрадника, який надсилав у російський телеграм-бот розвіддані про оборону Києва.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення РФ збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті.

Для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів.

Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у Telegram. Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.