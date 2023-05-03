Про це інформує пресслужба СБУ.
Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення РФ збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті.
Для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів.
Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у Telegram. Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.
Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону.
Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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