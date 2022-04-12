Один із учасників злочинного угруповання, яке планувало створити "народні республіки" у західних областях України, розповів, що група почала роботу з повалення конституційного ладу ще влітку 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Відомо, що для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, та забезпечити їх зброєю.

На чоловіка вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором “схеми”. Він заявив, що планує створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада “сама не піде у відставку”, то група перейде до силового сценарію.

Втілення плану мало відбутися одночасно з російським повномасштабним вторгненням, але працівники СБУ затримали організатора та ключових осіб на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Один зі спільників визнав свою вину та дав свідчення щодо організатора. Наразі матеріали щодо нього скерували до суду.