Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Відомо, що для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, та забезпечити їх зброєю.
На чоловіка вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором “схеми”. Він заявив, що планує створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада “сама не піде у відставку”, то група перейде до силового сценарію.
Втілення плану мало відбутися одночасно з російським повномасштабним вторгненням, але працівники СБУ затримали організатора та ключових осіб на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.
Один зі спільників визнав свою вину та дав свідчення щодо організатора. Наразі матеріали щодо нього скерували до суду.
- Раніше окупанти обдзвонювали депутатів Херсонської обласної ради та питали, чи ті не хочуть співпрацювати з ними задля створення “ХНР”.
- Також українським дітям почали пропонувати кошти для того, щоб “зливати” позиції Збройних сил. Окупанти встановлюють зв’язки з неповнолітніми через соціальні мережі та месенджери.
- Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін провів зустріч з нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Політики зустрілись у Росії, на космодромі “Восточный”. Під час зустрічі президент РФ дав невеликий коментар щодо війни проти України, назвавши її “неминучою”.