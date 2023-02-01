Сьогодні, 1 лютого, Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом.

Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram.

Як заявив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, мова йде про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.

Зазначено, що цього дня в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

“Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру”, – коментує Малюк.

Також він додав, що це – тільки перший етап комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. “Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль”, – підкреслив очільник Служби безпеки України.

Крім того, він наголосив, що нині СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і, зважаючи на великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.