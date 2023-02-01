Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram.
Як заявив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, мова йде про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.
Зазначено, що цього дня в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.
“Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру”, – коментує Малюк.
Також він додав, що це – тільки перший етап комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. “Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль”, – підкреслив очільник Служби безпеки України.
Крім того, він наголосив, що нині СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і, зважаючи на великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.
- Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
- Служба безпеки України викрила колишнього начальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів. Експосадовець закупив для ЗСУ майже 3000 неякісних бронежилетів.
- За даними українських ЗМІ, Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки проводять обшук у домі українського олігарха Ігоря Коломойського.