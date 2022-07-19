Співробітники СБУ виявили докази того, що армійці РФ здійснювали ядерний тероризм у зонах відчуження на території України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

В Україні було зібрано докази того, що підрозділи Збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення об’єктів “Чорнобильської АЕС” та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Правоохоронці зазначають, що попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

Відтак російські загарбники, які перетворили Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) на свою тимчасову військову базу, грубо порушили Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти під час повномасштабної війни.

Крім того, загарбники порушили норми ядерної безпеки: пошкодили приміщення та замінували територію, унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів. А також утримували персонал у стресових умовах.