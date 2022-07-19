Про це повідомляє пресслужба СБУ.
В Україні було зібрано докази того, що підрозділи Збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення об’єктів “Чорнобильської АЕС” та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.
Правоохоронці зазначають, що попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.
Відтак російські загарбники, які перетворили Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) на свою тимчасову військову базу, грубо порушили Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти під час повномасштабної війни.
Крім того, загарбники порушили норми ядерної безпеки: пошкодили приміщення та замінували територію, унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів. А також утримували персонал у стресових умовах.
- Раніше повідомлялося, що у приміщеннях Чорнобильської АЕС, де понад місяць перебували російські загарбники, було зафіксовано перевищення норми радіації: окупанти занесли до будівлі радіоактивні матеріали після відвідування Рудого лісу.
- Нагадаємо, що російські солдати без відповідного захисту проїхали територією Рудого лісу у зоні відчуження. Через це піднявся радіоактивний пил, який є надзвичайно небезпечним для людського організму, і яким вони “надихалися”.
- Під час відходу російські війська вивезли через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки. Є ризики, що вона може бути радіаційно зараженою та становити небезпеку для людей.