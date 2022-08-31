Правоохоронці зібрали доказову базу щодо воєнних злочинів ще трьох російських військових, котрі скоювали ці правопорушення під час окупації Київської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, серед російських злочинців – підполковник Андрій Марушкін, командир 15-ї окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади (ОМСБр), а також контрактники Олексій Токмаков та Олексій Крошкін.

Зокрема підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня 2022 року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об’єктів. Це спричинило значні руйнування громадських об’єктів і загибель, у тому числі, й мирних мешканців. Зокрема, через наказ цього російського загарбника постраждали люди: у шести селах Броварського району Київської області (Лук’янівці, Першотравневому, Гоголеві, Світильні, Богданівці, Шевченковому). А також у трьох селах Ніжинського району Чернігівської області (Новій Басані, Старій Басані, Новому Бикову).

Зараз йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Що стосується двох контрактників ЗС РФ, то, за даними СБУ, 11 березня вони застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів.

За свідченнями очевидця, Олексій Токмаков віддав свідомо злочинний наказ розстріляти мирного чоловіка, а його підлеглий, контрактник Олексій Крошкін, цей наказ виконав.

Співробітники СБУ також встановили місця дислокації керівних штабів двох окремих військових підрозділів, які окупували Гостомель, і вилучили списки особового складу “елітного” підрозділу поліції Росгвардії РФ.