СБУ зібрала докази воєнних злочинів двох генералів РФ, які планували захоплення Луганської області та Києва

Про це повідомила Служба безпеки України.
Слідство встановило, що Чайко брав участь у плануванні та підготовці до вторгнення на терени північних регіонів України. Генерал керував окупаційним угрупованням “Схід”. Він очолив підрозділи, які намагалися захопити Київ.
Російський генерал облаштував штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. На стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав нагороди за вчинення воєнних злочинів у Київській області.
Його звинувачують за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Своєю чергою, так званий “командувач 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР” керував діями загарбників на східному напрямку. Еседдула Абачев брав участь у бойових діях у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного тощо.
Йому було надано звання “героя Росії” та “героя ЛНР”. Генерал підпорядкований 12-му командуванню резерву Південного військового округу РФ.
Йому повідомлено підозру за ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).
- Снайпера РФ будуть судити за те, що він здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка, який не становив для нього жодної загрози.
- Трьох бойовиків так званої “ДНР”, які воювали у складі збройних сил РФ проти України, засудили до 15 років ув’язнення.
- Слідчі СБУ викрили ще одного російського агента в Україні, який збирав інформацію для ворога. Внаслідок чого він отримав тюремний строк – 7 років позбавлення волі.