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СБУ зібрала докази воєнних злочинів двох генералів РФ, які планували захоплення Луганської області та Києва

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Алєксандра Чайко. СБУ також оголосила підозру командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" генерал-майору Еседуллі Абачеву.

Понеділок, 5 вересня 2022, 12:10
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Про це повідомила Служба безпеки України. 

Слідство встановило, що Чайко брав участь у плануванні та підготовці до вторгнення на терени північних регіонів України. Генерал керував окупаційним угрупованням “Схід”. Він очолив підрозділи, які намагалися захопити Київ.

Російський генерал облаштував штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. На стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав нагороди за вчинення воєнних злочинів у Київській області.

Його звинувачують за ​ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ​ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою, так званий “командувач 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР” керував діями загарбників на східному напрямку. Еседдула Абачев брав участь у бойових діях у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного тощо.

Йому було надано звання “героя Росії” та “героя ЛНР”. Генерал підпорядкований 12-му командуванню резерву Південного військового округу РФ.

Йому повідомлено підозру за  ​ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Теги: Kyiv, генерали, Київ, Луганська область, повідомлення про підозру, російський генерал, російсько-українська війна, СБУ, Служба безпеки України

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