Служба безпеки України засвідчила, що знайдено тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова.

Про це повідомило видання BBC Україна.

Минулого тижня правоохоронці отримали висновки експертизи, що ідентифікувала вбитого Тараса Познякова. СБУ має свідчення, що вбивство було замовним і перевіряє цю версію.

Попри те, що один із підозрюваних у вбивстві вже засуджений, він відмовлявся говорити, де поховали чоловіка. Правоохоронці самотужки знайшли місце поховання на трасі “Київ-Житомир”. З часу трагедії (це понад 5 років) на місці поховання чоловіка перепродавали земельні ділянки, виконувалися будівельні роботи та виникали стихійні сміттєзвалища.

До пошукових робіт правоохоронці залучили важку техніку та спеціальне технічне обладнання – георадар.