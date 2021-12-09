Про це повідомило видання BBC Україна.
Минулого тижня правоохоронці отримали висновки експертизи, що ідентифікувала вбитого Тараса Познякова. СБУ має свідчення, що вбивство було замовним і перевіряє цю версію.
Попри те, що один із підозрюваних у вбивстві вже засуджений, він відмовлявся говорити, де поховали чоловіка. Правоохоронці самотужки знайшли місце поховання на трасі “Київ-Житомир”. З часу трагедії (це понад 5 років) на місці поховання чоловіка перепродавали земельні ділянки, виконувалися будівельні роботи та виникали стихійні сміттєзвалища.
До пошукових робіт правоохоронці залучили важку техніку та спеціальне технічне обладнання – георадар.
- 4 квітня 2016 року 25-річний Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва своїм автомобілем Audi A6. За допомогою сервісу BlaBlaCar він підібрав двох незнайомих чоловіків, які сказали, що вони – воїни АТО. Після цього чоловік знак. 12 квітня його авто знайшли в одному з гаражів Києво-Святошинського району.
- 16 травня на сайті Інтерполу з’явилася інформація про розшук підозрюваних у вбивстві Познякова. У серпні одного із них, Дмитра Голуба, затримали правоохоронці. Його засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
- Інший зловмисник — Кінгісепп Луан Миколайович, уродженець Російської Федерації, більш відомий на прізвисько “Лука”, на той час все ще перебував у міжнародному розшуку Інтерполу. У березні 2019 року він загинув у арендованій квартирі в Києві унаслідок вибуху.