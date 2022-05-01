Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Для вчинення теракту диверсанти хотіли викрасти та перевезти на російські території іноземний ПЗРК “Stinger”, який постачається Україні в межах військової допомоги від різних країн. Після цього вони обстріляли б цивільний борт та “скинули” б усю відповідальність на ЗСУ чи українських партнерів.
До складу ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Координував їхні дії росіянин Олександр Тютерев, який є співробітником Генштабу ЗС РФ з позивним “Морпєх”. Раніше він також він брав участь в організації серії терактів на Одещині й наразі перебуває у розшуку.
- Нагадаємо, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну прибули понад 11 тисяч громадян РФ, які вчасно не евакуювалися назад. Правоохоронці вживають заходів, аби перевірити кожного з них.
- У Харкові викрили схрон танкових запчастин, які призначалися окупантам. Прихований склад містив озброєння та комплектуючі до бронетехніки загальною вартістю у 1,5 мільйона доларів.