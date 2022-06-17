Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відтак у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях затримано 19 агентів ворога.

Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Також вони збирали дані про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України.

За даними слідства, ворожою групою керував агент ФСБ, який знаходився в одному з районів Херсонської області. Розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник самопроголошеного “очільника” тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Передачу інформації здійснювали через інформаторів, які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали.

Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

Під час проведення більше ніж 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили зброю, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку з доказами злочинів та прокремлівські агітаційні матеріали.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.