Фото: СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відтак у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях затримано 19 агентів ворога.

Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Також вони збирали дані про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Фото: СБУ

За даними слідства, ворожою групою керував агент ФСБ, який знаходився в одному з районів Херсонської області. Розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник самопроголошеного “очільника” тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Передачу інформації здійснювали через інформаторів, які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали.

Фото: СБУ

Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

Фото: СБУ

Під час проведення більше ніж 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили зброю, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку з доказами злочинів та прокремлівські агітаційні матеріали.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

  • Нагадаємо, що у Житомирській області затримали російського агента. Він “зливав” інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.
  • СБУ викрила киянина, котрий працював на РФ. Чоловік створив більше як 20 проросійських інтернет-ЗМІ, де прославляв ідеї “русского мира” та поширював неправдиву інформацію про ЗСУ.
  • Українця, котрий коригував ворожий вогонь по Києву, засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловіка завербували російські спецслужби ще вісім років тому.