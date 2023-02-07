За даними Служби безпеки України, зловмисники здійснювали розбійні напади на приватні оселі громадян та обкладали "даниною" місцевих підприємців.

Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram.

Зазначено, що у разі відмови зловмисники застосовували психологічний тиск, вчиняли насильство та погрожували вбивством, у тому числі родичам потерпілих.

Повідомляється, що у ході слідчо-оперативних дій в Одесі знешкоджено угруповання, яке діяло від імені підсанкційного “злодія в законі” на прізвисько “Авто Копала”. Керівництво бандою він здійснював через так званого “смотрящего” за міським слідчим ізолятором. Перебуваючи у СІЗО кримінальник координував дії своїх поплічників на “волі”.

“Співробітники СБУ затримали активних учасників банди на спробі “вибити” гроші з місцевого підприємця. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – пише пресслужба.

Також у Харкові нейтралізовано злочинне угруповання, яке вимагало гроші з громадян під надуманими приводами. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації, а потім за гроші “пропонували” їх вирішити.

До складу організованої злочинної групи входили ніде не працюючі громадяни, кожен з яких раніше вже був неодноразово засуджений за вчинення кримінальних злочинів. Співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох учасників банди на спробі чергового “вибивання” неіснуючого боргу.

Крім того, на Сумщині блоковано діяльність угруповання, яке вимагало гроші з людей для наповнення “злодійської каси”. Серед потерпілих від дій фігурантів, зокрема, – внутрішньо переміщені особи. У результаті спецоперації СБУ затримано всіх учасників банди та їхнього організатора, який намагався втекти за кордон.