Служба безпеки України виявила нові факти шахрайства з боку організаторів B2B Jewelry. Після першого викриття організаторів фінансова піраміда продовжила роботу.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба інформує про нові факти протиправної діяльності, але не розкриває деталей.

Минулого тижня провели 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах B2B Jewelry в Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях. Магазини B2B Jewelry було опечатано.

“Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України”, — йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучили документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Вилучено і майно, яке вважається здобутим злочинним шляхом, зокрема, автівки.

Напередодні того, як стало відомо про обшуки, бренд повідомив про проблеми і попросив клієнтів найближчим часом утриматися від покупок, які передбачають кешбек. Також пообіцяли “зробити все, щоб незабаром відновити повноцінну роботу”.

Вже 24 липня, коментуючи слідчі дії СБУ, організатори піраміди назвали ці події “рейдерським захватом”. Клієнтів закликають об’єднатися для відстоювання роботи фінансової піраміди.

Справа B2B Jewelry

Нагадаємо, бренд B2B Jewelry, як фінансова піраміда, з’явився влітку 2018 року. Її організаторами є Микола Гонта і його дружина Олена. Організація пропонує вкладникам кешбек за придбані у них товари, який перевищує їх вартість. Також інвесторам продавали сертифікати на певні суми під 416% річних.

У травні 2020 року в Харкові інвестори B2B Jewelry вимагали повернути їм вкладені гроші, стверджуючи, що стали жертвами фінансової піраміди.

В серпні Служба безпеки України заявила, що заблокувала діяльність фінансової піраміди. Організатори, за інформацією СБУ, привласнили понад $250 мільйонів.

1 вересня організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом.

СБУ нагадує, що у справі B2B Jewelry вже є чотири фігуранти. Для одного них СБУ вимагала тримання під вартою, але суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Ймовірно, йдеться про Миколу Гонту, який певний час перебував під домашнім арештом, допоки цей запобіжний захід не скасував Печерський суд Києва.