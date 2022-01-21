Служба безпеки України переконана, що за хвилею псевдомінувань, яка протягом останнього тижня прокотилася у багатьох містах України, стоїть Російська Федерація.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

Метою цих “замінувань”, на думку працівників Служби безпеки, є спроба розхитати ситуацію в Україні зсередини. Повідомлення про псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури спецслужбами РФ – це черговий елемент гібридної війни.

Упродовж всього 2021 року правоохоронці отримали 1100 повідомлень про замінування. За перші тижні січня 2022 року їх надійшло уже понад 300.

Метою агресора у таких діях є спроба додаткового тиску на Україну та намагання посіяти паніку та тривогу в суспільстві. До поширення цієї хвилі псевдомінувань залучаються громадяни України, які діють з хуліганських мотивів або просто прагнуть розваг. При тому вони не усвідомлюють сповна усі можливі наслідки своїх дій.

“Більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей”, – наголошують у СБУ.

Вчинення таких дій є злочином, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.