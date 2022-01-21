Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.
Метою цих “замінувань”, на думку працівників Служби безпеки, є спроба розхитати ситуацію в Україні зсередини. Повідомлення про псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури спецслужбами РФ – це черговий елемент гібридної війни.
Упродовж всього 2021 року правоохоронці отримали 1100 повідомлень про замінування. За перші тижні січня 2022 року їх надійшло уже понад 300.
Метою агресора у таких діях є спроба додаткового тиску на Україну та намагання посіяти паніку та тривогу в суспільстві. До поширення цієї хвилі псевдомінувань залучаються громадяни України, які діють з хуліганських мотивів або просто прагнуть розваг. При тому вони не усвідомлюють сповна усі можливі наслідки своїх дій.
“Більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей”, – наголошують у СБУ.
Вчинення таких дій є злочином, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.
- Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов радить запам’ятати кілька алгоритмів дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій у закладах освіти.
- Раніше Служба безпеки України закликала громадян зберігати спокій, а ЗМІ ретельно перевіряти інформацію щодо “замінування”, щоб “не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій”.