У 2020 році Рахункова палата України планує провести понад 80 аудитів великих компаній і відомств, в тому числі Кабміну, ЦВК, РНБО, Конституційного суду, "Укрзалізниці", "Укрпошти" та інших.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан зазначив, що відомство займеться “важкоатлетами” в цьому році, проводячи аудиторські перевірки.

Зокрема, будуть проведені аудиторські перевірки у Верховній Раді, Центральної виборчої комісії, Кабінеті міністрів, Раді нацбезпеки і оборони, Конституційному суді, “Укрзалізниці”, “Укрпошті”, Службі зовнішньої розвідки.

Також буде перевірено, наскільки ефективно використовуються державні кошти, виділені на підтримку безпеки енергоблоків та об’єкта “Укриття” на території Чорнобильської АЕС. Буде проведено аудит ефективності управління державною власністю в нафтогазовому комплексі, а також використання коштів на розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польської та українсько-угорському кордоні.

Рахункова палата проаналізує формування джерел фінансування державного бюджету щодо надходжень від приватизації держмайна в період з 2018 по 2020 рік.

“Ще одне питання, яке залишається в пріоритеті, – обороноздатність. В цьому році, як і в минулому році, заплановано ряд аудитів за цим напрямком. Результати минулорічних аудитів підтвердили, що проблеми в цій сфері значні. Рахункова палата надала свої рекомендації, які можуть значно поліпшити ситуацію, і ми перевіримо”, – сказав Пацкан.

Будуть проведені перевірки щодо використання бюджетних коштів, передбачених Міноборони на закупівлю, розробку і модернізацію озброєння та військової техніки.

Крім того, проаналізує виконання рекомендацій за результатами аудиту Міністерства оборони з питань ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення живучості та безпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України.