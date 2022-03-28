Відповідний відеозапис з концерту опубліковано у Youtube-каналі Mickael Sorensen.

Під час концерту вокаліст гурту звернувся до глядачів та заявив про підтримку людей в Україні. Колектив виконав світовий хіт в оновленому варіанті. Замість рядків про Москву прозвучали слова: “А тепер послухай моє серце – воно говорить “Україна”.

Клаус Майне наголосив, що “Winds of Change” – закликає до миру, а РФ робить лише звірства.

“Ця пісня закликає до світу, і сьогодні, я вважаю, ми повинні заспівати її ще голосніше. Ми присвячуємо її хоробрим людям в Україні”,– наголосив рокер.