Відповідний відеозапис з концерту опубліковано у Youtube-каналі Mickael Sorensen.
Під час концерту вокаліст гурту звернувся до глядачів та заявив про підтримку людей в Україні. Колектив виконав світовий хіт в оновленому варіанті. Замість рядків про Москву прозвучали слова: “А тепер послухай моє серце – воно говорить “Україна”.
Клаус Майне наголосив, що “Winds of Change” – закликає до миру, а РФ робить лише звірства.
“Ця пісня закликає до світу, і сьогодні, я вважаю, ми повинні заспівати її ще голосніше. Ми присвячуємо її хоробрим людям в Україні”,– наголосив рокер.
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