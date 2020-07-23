Луцький терорист Максим Кривош, який захопив автобус із заручниками, під час засідання суду заявив, що здався сам, а спільників у нього не було.

Трансляцію із залу суду здійснювало “Громадське”.

“Я здався сам. Ніякого не було штурму, ви бачили… Я взагалі був готовий померти позавчора”, – оголосив Кривош.

На запитання, чому він здався правоохоронцям, якщо не були виконані його умови, зловмисник заявив: “Умови були виконані тільки однією людиною – Зеленським”.

На репліку, що президент після звільнення заручників відразу видалив відео про фільм “Земляни”, Кривош повідомив, що запис “багато хто встиг подивитися, і багато хто встиг завантажити”, в зв’язку з чим “це не проблема”.

Про зміст розмови з президентом луцький терорист пообіцяв розповісти “перед вироком, на останньому судовому засіданні”.

“(Застосував зброю – ред.), тому що 9 годин ніхто не збирався виконувати жодної вимоги. Я розраховував, що хоча б хтось із перерахованих – там 24 людини. Хоча б той же Шевчук (Святослав – глава УГКЦ, – ред.)… тобто владики всіх церков, хоча б хтось із них перший зробив би заяву. А наступного дня можна було просто написати “так, я це зробив заради того, щоб врятувати людей” і прибрати запис. Все дуже просто. Але ніхто не поворушив пальцем за цей час. Єдиний тільки Зеленський зателефонував у кінці. Ми з ним поговорили по телефону. Після цього я випустив людей”, – заявив Кривош.

Захоплення автобуса він назвав “дієвим методом, оскільки основний терорист – це держава, тобто система”, і “вона розуміє тільки силу”. Головну мету своїх дій зловмисник сформулював так: “щоб ми всі перестали обманювати себе”.

А “день антисистеми”, який Кривош оголосив під час захоплення автобуса в Луцьку, він пояснив так: це “день, коли ти нічого не боїшся, віриш в себе і намагаєшся себе полюбити”, а також “день, коли потрібно святкувати правду”.

Озвучену правоохоронцями інформацію про можливих спільників Кривош назвав “вигадкою спецслужб”.

“Немає у мене спільників, це все вигадки спецслужб… Це брехня. Можу навіть на детекторі брехні сказати, що у цій справі у мене спільника немає”, – запевняв луцький терорист.

Він розповів, що автобус для захоплення вибрав випадково, а люди “більшу частину часу” користувалися своїми телефонами.

“План дій був… авторитетів у мене немає”, – повідомив Кривош.

Він відмовився відповідати на запитання, звідки у нього зброя, яку він використовував під час захоплення автобуса. Також Кривош не відповів на запитання про конкретні причини своїх дій.

“У мене багато справ, і багато незавершених справ. І багато чого попереду. Так що чекайте новин набагато більш цікавих, ніж це”, – оголосив він.

Луцький терорист також заявив, що не жалкує про свої дії.

“Зараз я вибачаюся перед цими людьми (заручниками, – ред.), але про скоєне не шкодую”, – наголосив він.

(На видео – с 12:00)