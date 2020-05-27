27 травня, вперше за останні 10 років, з території США полетить на МКС космічний корабель компанії Ілона Маска Crew Dragon. Астронавти будуть в скафандрах нового покоління, зроблених за ескізами голлівудського дизайнера.

#Букви зібрали цікаві факти про скафандри астронавтів.

Власник SpaceX Ілон Маск вирішив змінити перевірені роками скафандри, в яких астронавти літали на МКС.

Новий дизайн він замовив у голлівудського дизайнера.

Хто займався дизайном скафандрів

У 2016 році стало відомо про те, що розробкою скафандрів буде займатися один з голлівудських фахівців – дизайнер Хосе Фернандес (Jose Fernandez).

Саме він – автор костюмів таких голлівудських героїв, як Бетмен, Залізна Людина, Людина-павук, Капітан Америка і не тільки. Також його залучали для створення костюмів кіногероїв у фільмах “Трон: Спадщина” і “Облівіон”.

Основною для створення скафандрів стали ескізи від самого Ілона Маска.

Унікальність і функціональність нових скафандрів

У нових скафандрів дві оболонки – силова і герметична. Одягтнути скафандр можна тільки через гермомолнію від щиколотки до щиколотки.

Особливість нових скафандрів в тому, що вони литі, тобто не можна окремо знімати шолом або рукавички.

Ще одна родзинка – в рукавичках скафандрів можна працювати з сенсорними екранами.

Шолом скафандра надрукували на 3D-принтері. Товщина його стінок – 25. Це пластик. Раніше їх робили з алюмінію зі стінками шириною 1,5 мм.

Кожен скафандр виконаний індивідуально під конкретного астронавта. Він може збільшуватися, розтягуючись, але лише в певних місцях. Наприклад, збільшується скафандр в області плечей, шиї, ніг.

У SpaceX пояснили, що скафандри, по суті, універсальних розмірів. Але за рахунок частин, які подовжуються, їх можуть підганяти під конкретного астронавта. Це важливо для комерційної космонавтики, бо це суттєво здешевлює процес. Процес адаптації скафандра для того чи іншого астронавта займе не більше двох хвилин.

Одна з головних відмінностей цих скафандрів – у них зовсім немає шарнірів (деталей, що з’єднують частини скафандра між собою). Це може вплинути на функціональність. Зокрема, під тиском астронавт не матиме можливості поворухнутися. Тобто під час стикування космічний корабель повинен буде виконувати поставлені завдання автономно, астронавти будуть лише спостерігати.

Випробування нових скафандрів

До того, як відправити в космос астронавтів у нових скафандрах, їх кілька разів випробували. У 2018 році в них помістили манекени і відправили в космос на ракеті Falcon Heavy.

Аналогічні випробування проводилися в 2019 році.

Але в нових костюмах SpaceX астронавти не зможуть виходити у відкритий космос. Поки що вони зможуть використовувати для цього EMU, робота якого розрахована на 8-10 годин.

У перспективі планується розробити скафандри для астронавтів, які полетять на Місяць в 2024 році. Їх будуть тестувати під час польоту на МКС в 2023 році.