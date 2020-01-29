Президент США Дональд Трамп представив план врегулювання конфлікту на Близькому Сході, який передбачає створення палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп оголосив про свій план щодо встановлення ізраїльсько-палестинського миру на заході в Білому домі, на якому був присутній прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Американський лідер виступив за створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі (палестинцям буде дозволено називати свою столицю “Аль-Кудс”). При цьому Трамп наголосив, що Єрусалим залишиться “неподільною столицею” Ізраїлю. Як саме поєднуються ці дві тези, він не пояснив.

Згідно з планом, палестинці повинні визнати Ізраїль як єврейську державу. Вони повинні відмовитися від підтримки діючого в Газі радикального руху ХАМАС, а також від методів збройної боротьби.

Ізраїль збереже великі поселення на західному березі Йордану, які є предметом суперечок. При цьому влада країни повинна буде взяти на себе зобов’язання не будувати нові поселення протягом чотирьох років.

Трамп зазначив, що в результаті реалізації його плану ні ізраїльтянам, ні палестинцям не доведеться залишати свої будинки. Мирний план передбачає, що розмір палестинських територій подвоїться.

Статус Храмової гори в Єрусалимі, де знаходяться священні для мусульман та іудеїв об’єкти, повинен залишитися без змін.

Як повідомляється на сайті Білого дому, реалізація пропозицій Трампа призведе до залучення інвестицій у палестинську економіку на суму в 50 млрд доларів. Це допоможе створити 1 млн нових робочих місць.

Свій план Трамп назвав “угодою століття”, а також “історичною можливістю для палестинців нарешті досягти незалежної держави”. Він встановив чотирирічний термін для досягнення домовленостей між Ізраїлем і Палестиною.

“Це може бути останньою можливістю, яку вони будь-коли будуть мати”, – попередив президент США, якого цитує американський телеканал CNN.

Він уточнив, що направив лідеру Палестини Махмуду Аббасу листа із закликом розглянути пропозиції.

Трамп також опублікував у своєму Twitter карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини в рамках “угоди століття”.

Варто зазначити, що одним із розробників плану є зять і радник Трампа Джаред Кушнер.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на умови плану Трампа. Він заявив, що готовий почати переговори з палестинцями про врегулювання конфлікту на основі озвучених пропозицій.

“Якщо вони погодяться дотримуватися всіх умов, які ви висунули в своєму плані, Ізраїль буде готовий негайно домовитися про мир”, – наголосив Нетаньяху.

У той же час запропонований Трампом план викликав критику у глави Палестини Махмуда Аббаса. Він назвав пропозиції американського лідера “ляпасом століття”.

“Я говорю Трампу і Нетаньяху: Єрусалим не продається, наші права не продаються і не є предметом торгу, а ваша угода, змова не пройде. Ми знову говоримо – ні, ні, ні угоді століття”, – зазначив він.

Тим часом тисячі палестинців провели демонстрації в провінції Газа, протестуючи проти запропонованого Трампом плану.