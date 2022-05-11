Відповідну перехоплену розмову опублікувала Служба безпеки України.
За даними СБУ, дружина російського загарбника проживає у прикордонному з Україною російському місті, куди насильно вивозять українців.
Вона поскаржилась чоловіку, що напередодні 9 травня українські діти відмовились малювати “святкові” листівки до Дня перемоги. За її словами, українські діти заявили, що не будуть малювати листівки, оскільки 9 травня – це не їхнє свято.
Дружина окупанта додала, що ці діти виростуть і залишаться “нациками”, тому вона не розуміє, чому президент РФ Путін наполягає на вивезенні українців до Росії. На її думку, краще б всіх взяли та “поубивали нах*ер”.
“Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: “Сдыхайте, мучайтесь”. Я бы им письки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было”, – заявила росіянка.
Такі заяви здивували навіть російського окупанта, який зауважив, що це всього лиш діти. Однак його дружина наголосила, що ненавидить “всех этих украинцев”.
- Нагадаємо, росіяни складають тіла своїх вбитих військових на імпровізованих “звалищах”, де трупів настільки багато, що “гори” досягають двох метрів заввишки.
- Також Служба безпеки України виклала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Цього разу загарбник розповів дружині про те, як російські солдати вбили українську жінку на очах у її дітей.
- Раніше російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.