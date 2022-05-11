Дружина одного з російських армійців, який зараз перебуває у Харківській області, закликала свого чоловіка катувати українських дітей, тому що вона їх ненавидить.

Відповідну перехоплену розмову опублікувала Служба безпеки України.

За даними СБУ, дружина російського загарбника проживає у прикордонному з Україною російському місті, куди насильно вивозять українців.

Вона поскаржилась чоловіку, що напередодні 9 травня українські діти відмовились малювати “святкові” листівки до Дня перемоги. За її словами, українські діти заявили, що не будуть малювати листівки, оскільки 9 травня – це не їхнє свято.

Дружина окупанта додала, що ці діти виростуть і залишаться “нациками”, тому вона не розуміє, чому президент РФ Путін наполягає на вивезенні українців до Росії. На її думку, краще б всіх взяли та “поубивали нах*ер”.

“Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: “Сдыхайте, мучайтесь”. Я бы им письки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было”, – заявила росіянка.

Такі заяви здивували навіть російського окупанта, який зауважив, що це всього лиш діти. Однак його дружина наголосила, що ненавидить “всех этих украинцев”.