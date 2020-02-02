#Букви розповідають, що обіцяє людям сьогоднішня гарна дата.

Нумерологія

Нумерологія – сукупність вірувань і практик, які приписують числам певні властивості в залежності від культурного або історичного контексту.

Існує таке поняття, як ангельська нумерологія – її придумала американська письменниця Дорін Верче. Ангельська нумерологія пояснює регулярну появу в житті однакових комбінацій з цифр. Поява однакових чисел вважається повідомленнями від ангела-хранителя.

Так, коли постійно натикаєтеся на числа 22, 222, 2 або 2222, це означає, що заплановане починає давати свої плоди. Але не варто пускати таке справи на самоплив, важливо підживлювати їх іншими справами, необхідними для втілення цих задумів.

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Ідеальна дата для весілля?

Закохані пари вибирають такі дзеркальні дати, як день для одруження, вірячи, що це зробить їх сімейне життя щасливим. Як правило в цей день в РАЦСах ажіотаж: 07.07.2007 – в столичному РАЦСі розписалися 77 пар, рекорд у Дніпропетровська – 714 шлюбів за добу. За даними Мін’юсту, 10.10.2010 в Україні одружилися 830 пар, а подали заяву 881 пара.

Хоча нумерологи попереджають, що красиві дати, не завжди вдалі.

Наприклад, дата 12.12.12 хоч і красива, але тоді нумерологи та астрологи говорили, що шлюб не буде довгим.

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До чого потрібно готуватися в цей день?

Астрологи вважають, що дзеркальна дата 02.02.2020 буде проривним днем. У цей день сплеск енергії зможуть відчути люди в будь-якому куточку Землі. Також зараз на небі можна спостерігати молодий місяць, що також позитивно позначиться на починаннях.

Саме з 2-го лютого варто очікувати глобальних змін у світі. У житті деяких людей теж відбудеться те, що змінить їхнє життя.

У цей день не рекомендують займатися спортом, а варто присвятити час своєму духовному розвитку.

Сьогодні краще залишитися вдома.

День підходить для загадування бажань.

Сьогодні не можна сваритися або сперечатися, а навпаки слід зізнаватися в коханні, налагоджувати контакти, знайомитися, одружитися.

Варто зазначити, що дзеркальна дата наступного разу повториться через сто років.