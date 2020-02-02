Сьогодні унікальний день - дата 02.02.2020 - дзеркальна. Багато хто вірить, що числа володіють своєю енергетикою, яка так чи інакше впливає на життя людей.

#Букви розповідають, що обіцяє людям сьогоднішня гарна дата.

Нумерологія

Нумерологія – сукупність вірувань і практик, які приписують числам певні властивості в залежності від культурного або історичного контексту.

Існує таке поняття, як ангельська нумерологія – її придумала американська письменниця Дорін Верче. Ангельська нумерологія пояснює регулярну появу в житті однакових комбінацій з цифр. Поява однакових чисел вважається повідомленнями від ангела-хранителя.

Так, коли постійно натикаєтеся на числа 22, 222, 2 або 2222, це означає, що заплановане починає давати свої плоди. Але не варто пускати таке справи на самоплив, важливо підживлювати їх іншими справами, необхідними для втілення цих задумів.

Ідеальна дата для весілля?

Закохані пари вибирають такі дзеркальні дати, як день для одруження, вірячи, що це зробить їх сімейне життя щасливим. Як правило в цей день в РАЦСах ажіотаж: 07.07.2007 – в столичному РАЦСі розписалися 77 пар, рекорд у Дніпропетровська – 714 шлюбів за добу. За даними Мін’юсту, 10.10.2010 в Україні одружилися 830 пар, а подали заяву 881 пара.

Хоча нумерологи попереджають, що красиві дати, не завжди вдалі.

Наприклад, дата 12.12.12 хоч і красива, але тоді нумерологи та астрологи говорили, що шлюб не буде довгим.

До чого потрібно готуватися в цей день?

Астрологи вважають, що дзеркальна дата 02.02.2020 буде проривним днем. У цей день сплеск енергії зможуть відчути люди в будь-якому куточку Землі. Також зараз на небі можна спостерігати молодий місяць, що також позитивно позначиться на починаннях.

Саме з 2-го лютого варто очікувати глобальних змін у світі. У житті деяких людей теж відбудеться те, що змінить їхнє життя.

У цей день не рекомендують займатися спортом, а варто присвятити час своєму духовному розвитку.

Сьогодні краще залишитися вдома.

День підходить для загадування бажань.

Сьогодні не можна сваритися або сперечатися, а навпаки слід зізнаватися в коханні, налагоджувати контакти, знайомитися, одружитися.

Варто зазначити, що дзеркальна дата наступного разу повториться через сто років.