У п'ятницю, 20 грудня, оновлений парламент Великобританії, де більшість у Консервативної партії, проведе голосування за угоду щодо Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявляв, що голосування щодо Brexit відбудеться до Різдва, тим самим тепер він виконує дану обіцянку.

У повідомленні сказано, що для позитивного результату голосування щодо Brexit Джонсону все ж доведеться зіткнутися з “незначною протидією”.

За словами прем’єр-міністра, остаточний термін для виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу – 31 січня.

“Сьогодні ми виконаємо обіцянку, яку ми дали людям, і підведемо підсумки голосування щодо Brexit до Різдва”, – сказав Джонсон.

Після цього почнеться фінальна стадія переговорів для укладення торгових угод з різними країнами.

“Після декількох років затримок і сварок в парламенті ми забезпечимо стабільність, і працьовиті підприємства і люди по всій країні матимуть міцну основу для планування майбутнього”, – сказав Джонсон.

Резюмуючи, він зазначив, що наступний рік буде “відмінним” для Британії.