Про це повідомляє Reuters.
Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявляв, що голосування щодо Brexit відбудеться до Різдва, тим самим тепер він виконує дану обіцянку.
У повідомленні сказано, що для позитивного результату голосування щодо Brexit Джонсону все ж доведеться зіткнутися з “незначною протидією”.
За словами прем’єр-міністра, остаточний термін для виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу – 31 січня.
“Сьогодні ми виконаємо обіцянку, яку ми дали людям, і підведемо підсумки голосування щодо Brexit до Різдва”, – сказав Джонсон.
Після цього почнеться фінальна стадія переговорів для укладення торгових угод з різними країнами.
“Після декількох років затримок і сварок в парламенті ми забезпечимо стабільність, і працьовиті підприємства і люди по всій країні матимуть міцну основу для планування майбутнього”, – сказав Джонсон.
Резюмуючи, він зазначив, що наступний рік буде “відмінним” для Британії.
- Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пропонує створити нове міністерство, яке буде займатися питаннями імміграції та охороною кордонів королівства.
- 3 грудня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що необхідно істотно посилити перевірки громадян ЄС, які будуть в’їжджати в країну після Brexit.