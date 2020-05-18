#Букви рассказывают, какие выставки доступны онлайн в украинских музеях.
У 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв було вирішено заснувати нове свято. А з 1978 року Міжнародний день музеїв стали відзначати більш ніж в 150 країнах.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
“Тема 2020 року – “Музеї за рівність: різноманіття та інклюзія”. Для нас інклюзія – провідний напрям діяльності. Ми розробляємо програми так, щоб кожна людина могла знайти щось для себе. Кожна людина – унікальна. Всі ми бачимо світ по-різному, в залежності від досвіду, знань, фізіологічних особливостей. Зір – лише один із способів сприйняття інформації”, – йдеться в повідомленні музею.
Музей пропонує прослухати короткий аудіозапис, представляючи твір мистецтва з опису. Зображення з’явиться в кінці аудіо доріжки.
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова
У музеї Булгакова святкування Міжнародного дня музеїв збіглося з масштабним святкуванням Дня народження письменника, який відзначають 15 травня. Тому з 15-го по 18 травня тут проходять читання творів письменника онлайн на різних мовах світу.
Музей книги і друкарства України
У Музеї книги і друкарства відбудеться віртуальна екскурсія, присвячена 90-річчю поетеси Ліни Костенко.
Національний художній музей України
“Карантинна” екскурсія в Міжнародний День музеїв.
“До вашої уваги повна екскурсія першим поверхом Національного художнього музею України до Міжнародного дня музеїв 2020 від наукової співробітниці і директора благодійного фонду музею Павличенко Надії”, – йдеться в повідомленні музею.
За посиланням можна подивитися екскурсію.
Музей Голодомору
У Міжнародний день музеїв темою 2020 вибрали “Музеї за рівність: різноманіття і інклюзія”.
“До цього дня ми підготували проєкт “Рівніші за інших: про злочини та привілеї в СРСР”. Проєкт “рівніші за інших” створений для залучення уваги до історичного періоду, протягом якого відкрите суспільство і рівні права були неможливими. Протягом тижня ми будемо публікувати серію повідомлень з історичними документами і фактами під хештегом #рівнішізаінших в Facebook, Instagram і Telegram”, – йдеться в повідомленні.
Музей сучасного українського мистецтва Корсаков (Луцьк)
Варто зазначити, що цей музей запрацював з 11 травня. Але відвідати його можна при дотриманні соціальної дистанції і масочного режиму.
До Міжнародного дня музеїв та акції “Ніч музеїв” музей Корсаков підготував для відвідувачів програму, яка включає перегляд арт-фільмів і квести, безкоштовні екскурсії, флешмоби та конкурси, а також нічну екскурсію з ліхтариками і спільний перегляд фільму “Ніч у музеї”.
- У березні у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 уряди багатьох країн ввели карантин, який серед іншого передбачає скасування масових заходів. Але театри та опери не захотіли своїх шанувальників залишати без улюблених вистав. Тому всі бажаючі можуть онлайн подивитися п’єси, балет та інші вистави.