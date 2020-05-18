18 травня щорічно в світі відзначають День музеїв (International Museum Day). Зараз в умовах пандемії музеї у всіх країнах закриті для відвідувачів. Проте деякі організовують онлайн-виставки. В Україні також, сидячи вдома, можна відвідати місцеві музеї.

#Букви рассказывают, какие выставки доступны онлайн в украинских музеях.

У 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв було вирішено заснувати нове свято. А з 1978 року Міжнародний день музеїв стали відзначати більш ніж в 150 країнах.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

“Тема 2020 року – “Музеї за рівність: різноманіття та інклюзія”. Для нас інклюзія – провідний напрям діяльності. Ми розробляємо програми так, щоб кожна людина могла знайти щось для себе. Кожна людина – унікальна. Всі ми бачимо світ по-різному, в залежності від досвіду, знань, фізіологічних особливостей. Зір – лише один із способів сприйняття інформації”, – йдеться в повідомленні музею.

Музей пропонує прослухати короткий аудіозапис, представляючи твір мистецтва з опису. Зображення з’явиться в кінці аудіо доріжки.

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова

У музеї Булгакова святкування Міжнародного дня музеїв збіглося з масштабним святкуванням Дня народження письменника, який відзначають 15 травня. Тому з 15-го по 18 травня тут проходять читання творів письменника онлайн на різних мовах світу.

Музей книги і друкарства України

У Музеї книги і друкарства відбудеться віртуальна екскурсія, присвячена 90-річчю поетеси Ліни Костенко.

Національний художній музей України

“Карантинна” екскурсія в Міжнародний День музеїв.

“До вашої уваги повна екскурсія першим поверхом Національного художнього музею України до Міжнародного дня музеїв 2020 від наукової співробітниці і директора благодійного фонду музею Павличенко Надії”, – йдеться в повідомленні музею.

За посиланням можна подивитися екскурсію.

Музей Голодомору

У Міжнародний день музеїв темою 2020 вибрали “Музеї за рівність: різноманіття і інклюзія”.

“До цього дня ми підготували проєкт “Рівніші за інших: про злочини та привілеї в СРСР”. Проєкт “рівніші за інших” створений для залучення уваги до історичного періоду, протягом якого відкрите суспільство і рівні права були неможливими. Протягом тижня ми будемо публікувати серію повідомлень з історичними документами і фактами під хештегом #рівнішізаінших в Facebook, Instagram і Telegram”, – йдеться в повідомленні.

Музей сучасного українського мистецтва Корсаков (Луцьк)

Варто зазначити, що цей музей запрацював з 11 травня. Але відвідати його можна при дотриманні соціальної дистанції і масочного режиму.

До Міжнародного дня музеїв та акції “Ніч музеїв” музей Корсаков підготував для відвідувачів програму, яка включає перегляд арт-фільмів і квести, безкоштовні екскурсії, флешмоби та конкурси, а також нічну екскурсію з ліхтариками і спільний перегляд фільму “Ніч у музеї”.