Про це розповідають #Букви.
Обидва міста близько трьох місяців перебували під окупацією.
Спочатку в місто заходили розвідники і сапери, за ними – інші військові підрозділи. Тікаючи, окупанти залишали величезні арсенали зброї російського виробництва.
З 13 жовтня 2014 року Краматорськ став тимчасовим центром Донецької області. Там зараз функціонує Донецька обласна державна адміністрація.
У липні 2014 року, крім Слов’янська і Краматорська, українські військові звільнили від російської окупації Дружковку і Бахмут – 6 липня, Константиновку – 7 липня, Торецьке – 21 липня, Авдіївку – 29 липня.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав, що після звільнення Слов’янська в місті стали відновлювати електрику і водопостачання, завезли хліб.
“На цьому фото 2014-го року – ранок після дня звільнення. В асфальті, поруч з пробиті кулями стелою, що не розірвалися міни”, – написав міністр.