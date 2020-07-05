5 липня 2014 роки над міськрадою Слов'янська українські військові підняли синьо-жовтий прапор. В цей же день бійці ВСУ увійшли і до Краматорська.

Про це розповідають #Букви.

Обидва міста близько трьох місяців перебували під окупацією.

Спочатку в місто заходили розвідники і сапери, за ними – інші військові підрозділи. Тікаючи, окупанти залишали величезні арсенали зброї російського виробництва.

З 13 жовтня 2014 року Краматорськ став тимчасовим центром Донецької області. Там зараз функціонує Донецька обласна державна адміністрація.

У липні 2014 року, крім Слов’янська і Краматорська, українські військові звільнили від російської окупації Дружковку і Бахмут – 6 липня, Константиновку – 7 липня, Торецьке – 21 липня, Авдіївку – 29 липня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав, що після звільнення Слов’янська в місті стали відновлювати електрику і водопостачання, завезли хліб.

“На цьому фото 2014-го року – ранок після дня звільнення. В асфальті, поруч з пробиті кулями стелою, що не розірвалися міни”, – написав міністр.