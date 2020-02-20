Про це розповідають #Букви.

Пам’ять героїв Майдану вшановують щороку 20 лютого згідно з Указом президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників Революції Переваги та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні”.

Так, в період з 18 по 20 лютого 2014 року під час протистоянь в центрі Києва загинули близько 100 осіб, кілька десятків пропали без вісті.

18 лютого на вулицях Інститутській і Грушевського, Кріпосному провулку і Маріїнському парку загинули 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

20 лютого загинуло найбільше активістів Майдану. На наступний день, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану.

“Революція 2013-2014 років відбулася ціною понад сто життів. Небесна сотня стала прикладом самопожертви в ім’я вищих ідеалів, одним з яких була гідність. Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став символ Свободи. Саме тому Революцію Переваги, як і протестний рух 2004 року , і революцію на граніті, можна вважати продовженням Української революції і визвольної боротьби часів Другої світової війни “, – йдеться в повідомленні Українського інституту національної пам’яті.

105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.