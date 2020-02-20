Про це розповідають #Букви.

Пам’ять героїв Майдану вшановують щороку 20 лютого згідно з Указом президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників Революції Переваги та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні”.

Так, в період з 18 по 20 лютого 2014 року під час протистоянь в центрі Києва загинули близько 100 осіб, кілька десятків пропали без вісті.

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18 лютого на вулицях Інститутській і Грушевського, Кріпосному провулку і Маріїнському парку загинули 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

20 лютого загинуло найбільше активістів Майдану. На наступний день, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану.

На задньому дворі Михайлівського собору відспівують загиблих активістів.

“Революція 2013-2014 років відбулася ціною понад сто життів. Небесна сотня стала прикладом самопожертви в ім’я вищих ідеалів, одним з яких була гідність. Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став символ Свободи. Саме тому Революцію Переваги, як і протестний рух 2004 року , і революцію на граніті, можна вважати продовженням Української революції і визвольної боротьби часів Другої світової війни “, – йдеться в повідомленні Українського інституту національної пам’яті.

105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Михайло Жизневський

Зураб Хурция

Зураб Хурція

Давид Кипиани

Давид Кіпіані