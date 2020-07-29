Щороку 29 липня в Україні святкується День Сил спеціальних операцій. Війська ССО вважаються елітою української армії: вони здатні виконувати різні завдання, в тому числі — антитерористичні операції та звільнення заручників.

#Букви розповідають історію створення військ та їх неофіційного гімну — пісні “Тихо прийшов, тихо пішов”.

Історія створення ССО

Наразі ССО є закритою структурою в системі Збройних сил України, тож інформація стосовно їх створення та функціонування не є відкритою для публічної комунікації.

До типових завдань Сил спеціальних операцій належать: рейди й сучасні бойові дії; психологічні операції (Psy-Ops); отримання розвідувальної інформації за лінією фронту; пошук, евакуація і доставка полонених і заручників; антитерористичні операції.

Процес створення ССО як окремого роду сил Збройних сил України, який має спеціальні можливості у сферах розвідки, військової підтримки для виконання складних, небезпечних, іноді політично чутливих операцій, активізувався після спроби анексії Криму Росією та початку агресії РФ на Донбасі.

Створення Сил спеціальних операцій було передбачено в Стратегічному оборонному бюлетені України 2016 року, розрахованому на період до 2020 року.

Рішення про створення ССО було прийнято указом президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. У квітні 2015 року генеральний штаб ЗСУ підтримав створення ССО як окремої структури, яка підпорядковуватиметься Міністерству оборони України.

Так був створений спеціальний центр підготовки. У листопаді 2015 року перші майбутні інструктори навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій почали проходити кваліфікаційний курс програми Об’єднаної багатонаціональної групи (США, Литва, Латвія, Естонія). Курс тривав 6 місяців. У травні 2016 року в Хмельницькому на плацу Окремого полку спеціального призначення Збройних сил України відбувся перший випуск 29 інструкторів.

У січні 2016 генерал-майор Ігор Луньов, який обіймав раніше посаду першого заступника командувача високомобільних десантних військ, був призначений Командувачем Силами спеціальних операцій Міністерства оборони.

16 червня 2016 Верховна Рада дозволила створити Сили спеціальних операцій і Високомобільні десантні війська. За відповідний законопроєкт №4563 проголосували 256 народних депутатів. Законом було внесено зміни до Закону “Про Збройні сили України”, відповідно до яких Сили спеціальних операцій та Високомобільні десантні війська стали окремими родами військ.

У липні 2016 року парламент підтримав законопроєкт №4795, який передбачав, що ССО фінансуватимуться з бюджету Міністерства оборони, яке своєю чергою фінансується з державного бюджету. Також було передбачено, що особам, які входять до складу ССО, будуть надані захист і спеціальні надбавки. Крім цього, законопроєктом визначався правовий статус і порядок застосування Сил спецоперацій (ССО) самостійно або у взаємодії з іншими видами ЗСУ.

Документ розроблений за стандартами НАТО і повністю відповідає вимогам співпраці Україна — НАТО в контексті створення ССО, а також положенням Стратегічного оборонного бюлетеня.

У 2017 році міністр оборони України генерал армії Степан Полторак анонсував збільшення фінансового ресурсу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Кошти були спрямовані на завершення будівництва гуртожитків для інструкторів, постійного складу і тих, хто прибуває до Центру Сил спеціальних операцій на навчання.

У 2018 році начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що в майбутньому Сили спеціальних операцій Збройних сил України будуть сумісні з аналогічною структурою НАТО.

У 2019 році 140-й центр ССО ВСУ пройшов сертифікацію Special Operation Task Group і отримав право залучатися до сил швидкого реагування НАТО. Це перший випадок, коли таке право отримав підрозділ з країни, що не входить до блоку.

Структура ССО

Зараз ССО ВСУ мають таку структуру:

Командування:

Командування сил спеціальних операцій (Київ)

99-й окремий батальйон управління і забезпечення (Бердичів, Житомирська область)

142-й навчально-тренувальний центр (Бердичів, Житомирська область)

Частини спеціального призначення:

3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго (Кропивницький)

8-й окремий полк спеціального призначення (Хмельницький)

73-й морський центр спеціальних операцій (Очаків, Миколаївська область)

140-й центр спеціального призначення (Хмельницький)

Підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій:

16-й центр інформаційно-психологічних операцій (Житомирська область)

72-й центр інформаційно-психологічних операцій (Бровари, Київська область)

74-й центр інформаційно-психологічних операцій (Львів)

83-й центр інформаційно-психологічних операцій (Одеса)

Авіація:

35-змішана авіаційна ескадрилья

Історія Дня ССО

День Сил спеціальних операцій Збройних сил України відзначається щороку 29 липня.

Свято було встановлено в Україні “З метою подальшого розвитку національних військових традицій, враховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави” згідно з Указом Президента України Петра Порошенка “Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України” від 26 липня 2016.

Сам Порошенко зазначав, що прийняв рішення встановити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ з огляду на важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави та героїзм особового складу, проявлений під час проведення антитерористичної операції на Сході України.

Символіка ССО

У січні 2019 року Порошенко підписав указ про заснування емблеми, символу і прапора Сил спеціальних операцій і штандарта командувача. Так, девізом стали слова київського князя Святослава Хороброго “Іду на Ви”, а на емблемі зображений срібний вовк.

Неофіційним гімном ССО вважає пісня “Тихо прийшов, тихо пішов” Андрія Антоненка (Riffmaster).

Про гімн ССО і його автора

Антоненко народився в Києві в 1971 році. Виріс в районі, який має народну назву Єврейський базар. За власними словами, є наполовину євреєм, його дід був польським євреєм.

Антоненко закінчив музичну школу за класом цимбалів та Культурно-освітнє училище (диригент самодіяльного хору), є викладачем гри на гітарі.

Наприкінці 1980-х він заснував треш-метал гурт “Лепрозорій”, а також брав участь у музичних гуртах ADEM та DAZ Machine.

У 2003 році він запустив сольний проєкт Riffmaster, для якого сам писав музику і тексти, був гітаристом і вокалістом. У 2007 році вийшов дебютний альбом Beautiful Day, 8 років тому — альбом “Котлета по-київськи”.

У травні 2015 Антоненко разом з Олександром Положинським (екссолістом гурту “Тартак”) виступав для бійців ЗСУ на передовій російсько-української війни.

Згодом пішов на фронт служити за контрактом, брав участь у боях в “гарячих точках” на Донбасі, де отримав поранення ноги. З 2017 року Антоненко проходив службу за контрактом в рядах Сил спеціальних операцій, з червня 2019 року — в Командуванні ССО.

У тому ж 2017 році він написав “Пісню спеціального значення” або “Тихо прийшов, тихо пішов”. Це найвідоміша його пісня, вона була присвячена воїнам ССО ЗСУ.

Пізніше був випущений кліп на неї. Ролик зняли Володимир Бондаренко та Вадим Стасюк. Кліп вже зібрав понад 2,6 млн переглядів на Youtube.

Так Антоненка та його пісню охарактеризував у 2017 році Петро Порошенко:

“З перших днів війни Андрій допомагав армії як волонтер. Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України добре знають Андрія. А пісню, яку він присвятив бійцям ССО, знають напам’ять. Вона стала неофіційним гімном Сил спецоперацій. Саме час її прослухати заново!”

У грудні 2019 року Антоненко був затриманий, як підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Спочатку слідство заявляло, що Антоненко був організатором злочину. У тексті підозри ветеранові й музиканту повідомлялося, що він, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взято з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста. У травні тест підозри був змінений. #Букви згадували хронологію подій в матеріалі.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Андрію Антоненку. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

Командування Сил спеціальних операцій просило пом’якшити запобіжний захід Антоненку на домашній арешт і зазначало, що “за час проходження служби він характеризується позитивно”. Арешт був неодноразово продовжений, в цей час Антоненко все ще перебуває під вартою.

На підтримку музиканта та інших фігурантів справи проходили численні акції протесту. У соцмережах з’явився хештег #FreeRiff.

З вимогами звільнити Антоненка виступали відомі музиканти: Олег “Фагот” Михайлюта (ТНМК), лідер гурту “Скай” Олег Собчук, лідер гурту “Без обмежень” Сергій Танчинець, Олександр Положинський та багато інших.